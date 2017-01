Stefano Bettarini, ecco la sua nuova fiamma

COLPO DI SCENA Bettarini, addio Ilena torno a casa

Un ultimo saluto a Miami, in un post su Instagram di poche settimane fa, poi rieccolo in Italia: "Non ci "Pensare"...Si ricomincia da "Qui" I love my life". Stefano Bettarini ha lasciato l'America e la fidanzata Ilenia Iacono, dopo due anni e mezzo di relazione, per ricominciare la sua vita da capo.