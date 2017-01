Stefano Bettarini, coccole dall'estetista

11:19 - Il cagnolino accovacciato sul braccio, il telefonino in mano e i piedi tra le mani dell'estetista. Stefano Bettarini si prende molta cura del suo corpo e a Miami si lascia coccolare in un salone di bellezza. A circa un anno dall'annuncio delle nozze con la fidanzata Ylenia Iacono, l'ex calciatore ed ex di Simona Ventura posta sul suo profilo le immagini del suo relax Oltreoceano.

In accappatoio bianco tra le candele in una Spa oppure seduto comodamente sulla poltrona del salone di bellezza, Bettarini ha trovato il modo di passare il tempo e di godersi la vita. Lavora come immobiliarista, ma spesso si concede massaggi e sedute di benessere in oasi paradisiache. Fisico sempre perfetto e super allenato e abbronzatura eccezionale grazie alle sedute di tintarella davanti all'Oceano, Stefano posta immagini da copertina che lo ritraggono in grande spolvero.