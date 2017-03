Stefano Accorsi vince il David, Bianca Vitali a un passo dal parto

Il countdown per il parto è già cominciato. Dopo aver vinto il premio come Miglior attore protagonista ai David di Donatello, Stefano Accorsi si prepara a diventare papà per la terza volta. La moglie Bianca Vitali è in dolce attesa e proprio sul red carpet dei David sfoggia curve morbide avvolte in un abito floreale. L'attore scherza: “Se nasce qui, ci tocca chiamarlo David o Donatello”.