Stefano Accorsi e Bianca Vitali si sposano tra pochi giorni

Da due anni e mezzo fanno coppia fissa e tra pochi giorni si sposeranno. Stefano Accorsi, 44 anni, e Bianca Vitali, 24, hanno annunciato le nozze, come rivela il sito di Tv Sorrisi e Canzoni. L'attore riprenderà il 7 novembre la tournée teatrale dello spettacolo "Decamerone vizi, virtù, passioni".

Accorsi è stato legato alla ex-modella ed attrice francese Laetitia Casta, dalla quale il 21 settembre 2006 ha avuto il primogenito, Orlando e il 29 agosto 2009 la secondogenita, Athena. La storia con la modella Bianca Vitali è iniziata in sordina con poche foto paparazzate dai giornali e qualche scambio di effusioni in pubblico, poi i due sono usciti allo scoperto sia in famiglia con i figli dell'attore (di recenti paparazzati insieme a Gardaland) che negli eventi mondani: Stefano e Bianca appaiono sempre mano nella mano felici e innamorati. Tra pochi giorni la coppia coronerà il più bel sogno d'amore.