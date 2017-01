Stefano Accorsi e Bianca Vitali, cicogna in volo

Hanno annunciato le nozze in fretta e furia e poco tempo dopo hanno detto sì: Bianca Vitali e Stefano Accorsi novelli sposi qualche giorno fa . E c'è già chi dice che la giovane compagna dell'attore sia incinta. Del resto l'abito bianco stile impero e l'aria paffuta di Bianca tradiva qualche segreto e ora una sarta pettegola ha spifferato a Dagospia che un fiocco rosa è in arrivo.

Pare che la sarta di una nota casa d'abiti romana abbia raccontato a un amico di Dagospia che la coppia aspetterebbe una bambina. E così quel che sembrava solo un pettegolezzo si trasforma in una nuova cicogna in volo per il nuovo anno. Per Bianca si tratterebbe del primo figlio, per Stefano del terzo dopo Athena e Orlando, i figli avuti dalla ex Letizia Casta.