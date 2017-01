Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, l'amore giovane è contagioso

In attesa di una risposta alla sua proposta di matrimonio, che la senatrice ha ricevuto in diretta radiofonica lo scorso 23 settembre, Simone, fisico statuario e un passato da modello, spogliarellista e comparsa nella trasmissione Uomini e Donne, posta su Facebook i selfie più belli della sua love story e commenta: "Combatteremo fino alla fine per proteggere la nostra storia, i nostri sentimenti da qualunque forma di malignità. L'amore trionfa, uniti si vince".



Un concetto che sembra andare molto di moda negli ultimi tempi. La differenza di età non conta, bando alle discriminazioni, l'amore non guarda in faccia nessuno. E così toy boy e toy girl rubano la scena dello showbiz alle coppie "coetanee". L'ultimo in ordine di apparizione è Giorgio Panariello, 54 anni, felicemente abbracciato alla sua ballerina Dalila Frassanito, 25 anni meno di lui. E poi la splendida Pamela Prati, 56 anni di curve e forme conturbanti, "felice e innamorata" di Francesco, 31 anni.



E ancora Amanda Lear, che di anni ne ha ben 75 e con Anthony Hornez, 30 anni, ha trovato il suo elisir di eterna giovinezza. Toy boy anche per Gegia, 55 anni, che "amoreggia" con il 24enne modello napoletano Michele. I 31 anni di differenza non li spaventano: "Stiamo bene così, il futuro chissà...".



Alla 55enne Lory del Santo i coetanei non piacciono. Il suo attuale baby fidanzato, Marco Cucolo, ha 34 anni meno di lei: "A me l'uomo piace giovanissimo. Ma almeno maggiorenne". Tra tira e molla va avanti per la sua strada anche la relazione tra la conduttrice Antonella Clerici, 51 anni e il compagno Eddie Martens che di anni ne ha 13 in meno. Mentre prosegue a gonfie vele quella tra l'attrice 48enne Valeria Golino e il collega 35enne Riccardo Scamarcio. Insieme da otto anni.



Poi c'è Rita Rusic, 54 anni e un fisico scolpito, che si gode le spiagge della Florda in compagnia del suo toy boy Ricardo, venezuelano 39enne tutto muscoli e sex appeal, Nina Moric e Guendalina Canessa fanatiche di baby fidanzati ormai da tempo. Per una toy girl la bellissima Bianca Vitali, studentessa 22enne, l'attore Stefano Accorsi, 42 anni, ha rotto con Laetita Casta e sempre per una giovane musa, Hemma Heming, ha perso la testa anche Bruce Willis, che l'ha persino sposata. E ci sono anche Madonna, Heidi Klum, 41 anni, in coppia con Vito Schnabel (classe '86)... L'amor giovane contagia tutti : toy è meglio.