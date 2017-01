Star Wars, su Facebook la foto di baby Zuckerberg vestita da cavaliere Jedi

"The force is strong with this one", "la forza è potente in lei": lo scrive il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, che celebra l'uscita del nuovo episodio di Star wars pubblicando sul social network una dolcissima foto della piccola Max - che non ha nemmeno tre settimane di vita - bardata con una tunica Jedi, con tanto di spada laser, baby Chewbacca ed elmetto di Darth Vader accanto.