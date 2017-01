Star in cucina, quando alle vip piace prendere per la gola

Saranno le trasmissioni dedicate alla cucina, saranno i corsi chic ai fornelli, sarà una tendenza di moda, ma sempre più star si mettono il grembiule e si dedicano alla buona tavola. Per il coniuge o per gli amici, ma tutti scatenatissimi e social. Da Claudia Galanti a Anna Tatangelo e Laura Torrisi: ecco le star in gara...

Sui social infatti le star nostrane ma anche quelle internazionali come Chrissy Teigen e Lady Gaga postano foto e video in cui si fanno immortalare alle prese con i fornelli. A volte cucinano per gli amici, altre per i figli, altre ancora sono alle prese con una vera e propria lezione dallo chef. Spesso però lo fanno per i loro uomini, perché lo sanno bene. Se vogliono tenerli legati a loro, devono prenderli per la gola...