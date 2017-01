Sports Illustrated: Ronda Rousey, Ashley Graham e Hailey Clauson, tripla cover

"Cosa definisce la bellezza oggi?" si è chiesto il caporedattore della rivista MJ Day: "La verità è che i tempi sono cambiati e una taglia non va bene per tutti". Quindi ci vogliono almeno tre copertine perché : "La bellezza non ha solo una forma". E allora ecco Ashley Graham, sexy modella plus size di 28 anni, già celebre per le sue numerose campagne a favore delle donne dalle taglie forti, come quella per Swimsuitsforall, costumi per tutte le taglie, in cui risponde ironicamente al martellante messaggio pubblicitarie: "Are you beach body ready?", il vosto corpo è pronto per la spiaggia, con le sue forme generose e una domanda provocatoria: "Are you ready for this beach body?" siete pronti per questo corpo da spiaggia?



E poi c'è Ronda Rousey, un'atleta judoka, lottatrice di arti marziali miste e attrice di 29 anni, che sulla copertina di Sports Illustrated sfoggia un quasi impercettibile body painting rispondendo a chi l'accusa di avere un corpo troppo mascolino e "enorme" e dice: "Non perché il mio corpo è stato sviluppato per uno scopo preciso, ovvero quello di lottare, vuol dire che è un corpo mascolino. Ogni muscolo del mio corpo è finalizzato ad uno scopo".



E infine la bionda e bellissima Hailey Clausen, curve perfette, corpo scolpito e bellezza in formato standard secondo i canoni universalmente accettati. Modella professionista di 20 anni, Hailey ha già posato per Sports Illustrated, ma che quest'anno si è guadagnata anche la copertina!