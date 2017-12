Scopri i bebè vip che nasceranno nel 2018

Il 2018 non è ancora iniziato, ma si preannuncia già un anno ricco di nascite vip. Tra le future mamme dello showbiz sono alla prima esperienza Laura Freddi in attesa di una bambina, Chiara Ferragni, che chiamerà Leone il suo bebè, la tuffatrice Tania Cagnotto pronta a mostrare il fiocco rosa. Seconda gravidanza invece per Chiara Maci e Annalisa Minetti, mentre sono al terzo erede William e Kate e Jessica Alba, mentre Barbara Berlusconi partorirà il quarto figlio.