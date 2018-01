Harry-Meghan, Fedez-Chiara e Bossari-Filippa: un anno di nozze vip in vista

Principe Harry e Meghan Markle

Si sposeranno a maggio e saranno le nozze più in dell'anno quelle tra il secondogenito di Carlo e Diana d'Inghilterra e l'attrice americana. La cerimonia si svolgerà in primavera, dopo che Kate Middleton avrà partorito il suo terzo Royal Baby.



Fedez e Chiara Ferragni: nozze a Noto?

Il fidanzamento, la dichiarazione d'amore sul palco di Verona, l'anello di fidanzamento, il pancione e l'arrivo di Leone. Poi sarà il momento dello scambio delle promesse tra Chiara Ferragni e Fedez che potrebbero dirsi sì in Sicilia. Ecco alcuni indizi...



Daniele Bossari sposa la sua Filippa Lagerback

Lui è stato il vincitore e la rivelazione del Grande Fratello Vip. Il reality Mediaset lo ha cambiato e proprio durante lo show ha chiesto la mano alla sua storica compagna e madre di sua figlia Stella. La cerimonia sarà semplice ma elegante, proprio come è nelle corde di Filippa Lagerback.



La Pupa e il comico convolano a nozze

Anche per Elena Morali e Gianluca Fubelli è arrivato il momento del sì. I fiori d'arancio tra la bionda de “La Pupa e il Secchione” e il comico di Colorado, Scintilla, sbocceranno il prossimo 29 aprile. I due che hanno 17 anni di differenza si sono conosciuti sul palco di Colorado e hanno ufficializzato la loro storia un anno e mezzo fa circa.