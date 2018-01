Chiara Ferragni - Fedez, la coppia protagonista del 2017

Il nostro viaggio attraverso i migliori momenti e i protagonisti del 2017 prosegue con la lovestory più chiacchierata, soprattutto sui social, tra Chiara Ferragni e Fedez. Quello tra la fashion blogger ed il rapper milanese è amore vero ed è stato cementificato da diversi momenti importanti negli ultimi dodici mesi. A livello personale sia la Ferragni che Fedez hanno ricevuto più di un tapiro, la prima per banali vicende condominiali, il secondo per una "guerra-social" tra rappers italiani, in perenne competizione. Per quanto riguarda la loro situazione sentimentale, invece, la proposta di matrimonio fatta da lui e lei durante un concerto all'Arena di Verona a Maggio è stata sicuramente il momento topico. Riviviamo in questa clip i dodici mesi più intensi della coppia.