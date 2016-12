Cicogne in volo, ecco chi diventerà mamma nel 2017

Gennaio sarà un mese ricco di fiocchi azzurri e rosa per le vip, perché tante cicogne sono in volo e tante arriveranno nelle case famose in primavera. Hanno un pancione agli sgoccioli e attendo il lieto evento Beatrice Borromeo, Flora canto, Olga Plachina. Sarà il mese delle mamme a vedere la nascita di baby Pennetta e baby Dallapè. Ma non solo ecco le vip “incintissime”...