C'è crisi, ecco chi non mangerà il panettone... in coppia

Chi con il silenzio social, chi con le mail ai giornali, chi con gli addii silenziosi, sono tanti i vip che hanno iniziato l'anno in coppia e si ritrovano a mangiare il panettone da soli. Gli ultimi scoppiati in ordine di tempo sono la Pellegrini e Magnini, poco prima avevano annunciato la rottura la Cucciari e il marito. Ma nella lista ci sono Jolie e Pitt, la Golino e Scamarcio, Lapo, Vieri, la Caracciolo...

L'ultima clamorosa love story finita prima di arrivare al panettone è quella di Federica Pellegrini e Filippo Magnini . Le settimane di silenzi social pe rla coppia e la mancanza di scatti insieme aveva fatto immaginare la crisi, poi la frase sibillina del nuotatore “Chiedete a Federica cosa è successo”, ha confermato il timore: storia d'amore naugfragata dopo alti e bassi e dopo tanta passione. Chi li conosce dive che non tutto è perduto, ma questa volta la crisi sembra proprio nera.



Qualche settimana prima era stato il turno di Geppi Cucciari e Luca Bonaccorsi. L'indiscrezione lanciata da un settimanale fa scattare la voglia di spiegare del giornalista che scrive una mail al settimanale Oggi in cui spiega la sua versione dei fatti e di fatto conferma la fine del matrimonio con Geppi.

Clamorosa più di tutte la fine del matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Una famiglia numerosa, un amore che ha fatto sognare più che una scena da film e poi tutto è finito e nel peggiore dei modi: con accuse reciproche e tanta tristezza.



E poi ci sono gli addii in sordina di Lapo Elkann con Shermine Shahrivar prima dello scandalo sesso e droga; quello di Bobo Vieri con Jazzma Kendrick , quello di Costanza Caracciolo e Primo Reggiani e quello mai confermato di Valeria Golino e Riccardo Scamarcio .