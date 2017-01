2016, gli eventi più cliccati mese per mese

Nozze, lune di miele, curve scoperte, topless, remise en forme, nuovi fidanzamenti e weekend d'amore, ecco come è stato il 2016 dei vip. Dall'allarme sulla magrezza di Angelina Jolie alle curve roboanti di Elettra Lamborghini passando per le vacanze di Belen al mare con Borriello e in montagna con Iannone. Il sì di Martina Stella e Cristel Carrisi, l'addio di Fedez dalla Fata Turchina...