Nozze 2014, quante vip in abito bianco!

11:00 - Meglio l'abito bianco o l'abito verde? Più elegante sposarsi col velo o senza? Quest'anno tante vip hanno deciso di sposarsi e l'album delle loro nozze ha incuriosito i tanti fan a caccia di idee e spunti per il proprio sì. Da Cristina De Pin, diventata signora Montolivo, a Elena Santarelli, ora signora Corradi, passando per Canalis, Hunziker, Kardashian, Keibler, Pellegrinelli, Chiatti e non solo, è una carrellata di spose.

Gli stilisti sono impazziti ad accaparrarsi le vip in bianco. Abiti disegnati su misura per la cerimonia in chiesa e per il party, o semplicemente mise da favola per il sì in Comune. Bouquet studiati per mesi e mesi, location da reality e fuochi d'artificio in pompa magna.



Cristina De Pin e Riccardo Montolivo si sono sposati sul lago Maggiore, Elena Santarelli e Bernardo Corradi a Siena, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer hanno detto sì a Milano, come pure Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli , prima della festa a Bergamo.



Oltreoceano festa in spiaggia per Stacy Keibler, ex di George Clooney, in attesa di un figlio dal marito Jared Probe. Kim Kardashian di cerimonia e di feste ne ha fatte più d'una viaggiando per mezza Europa, mentre Ciro Immobile ha festeggiato con la sua Jessica Melena a Bucchianico in Abruzzo. Giorgio Chiellini ha sposato Carolina Bonistalli .

Sulle colline dell'Umbria si sono sposati Laura Chiatti e Marco Bocci in una cerimonia molto rock, grintosa, semplice, ma felicissima con tanto di cicogna in volo.



Matrimonio a sorpresa per Caterina Balivo e Guido Maria Brera . In una cerimonia tra pochi intimi a Capri la conduttrice tv ha coronato il suo sogno d'amore. Per Caterina festa in municipio e giornata in barca tra parei bianchi e bikini mozzafiato.



Nozze a sorpresa anche per Angelina Jolie e Brad Pitt . Dopo tante indiscrezioni che volevano i Brangelina sposi, i due attori hanno finalmente detto sì. Lei con un abito "disegnato" dai figli, circondata dall'affetto della sua "tribù" di bambini.

Abito bianco da favola e supersexy per Ludovica Caramis, che ha sposato Mattia Destro .



Sardegna in subbuglio a metà settembre per il matrimonio di Elisabetta Canalis . La ex velina ha detto sì al medico ortopedico Brian Perri in una cerimonia sontuosa tra tanti ospiti vip e amici.



Quello tra George Clooney e Amal Alamuddin è stato sicuramente il matrimonio che più ha incuriosito: dall'incertezza sulla data a quella sulla location fino alle foto ricercatissime degli sposi. Anche Fabrizio Frizzi ha impalmato nel 2014 la sua Carlotta Mantovan , mentre il mese di ottobre ha visto le nozze tanto attese di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi. Infine il conduttore di Tiki Taka, Pierluigi Pardo ha sposato la fidanzata in una cerimonia spiritosa e allegra.



Matrimonio di fine anno a sorpresa per Alessia Marcuzzi . La presentatrice tv ha sposato Paolo Calabresi Marconi a Londra il 1 dicembre: pochi invitati, festa chic e album fotografico social.