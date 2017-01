Gli eventi "rosa" più cliccati del 2014

11:00 - Valeria Marini e il marito Giovanni Cottone si sono detti addio, Elisabetta Canalis ha detto sì a Brian Perri ed Elena Santarelli è diventata la moglie di Bernardo Corradi. Sono alcune delle notizie rose di questo 2014. Ma l'evento gossipparo più cliccato dell'anno resta il triangolo Buffon-Seredova-D'Amico: dall'addio tra il calciatore e la modella fino alla vacanza di passione tra il portierone della Juve e la sua nuova fiamma.

GENNAIO

Alena Seredova e Gigi Buffon sono in crisi e tra loro ci potrebbe essere Ilaria D'Amico. A sparare il gossip in diretta su Radio Montecarlo è Alfonso Signorini che ha detto: “Pare che Buffon abbia preso una sbandata per Ilaria D’Amico". Dopo un lungo silenzio la Seredova ha commentato l'indiscrezione su Twitter, chiedendo rispetto per i figli.



FEBBRAIO

Andrea Pirlo e Valentina Baldini non si nascondono più e alla luce del sole, anzi della luna, si mostrano insieme nella notte milanese. E mentre le pratiche legali per il divorzio dalla moglie Deborah Roversi proseguono, lei incontra a Torino nientemeno che l'ex di Valentina...



MARZO

Quando è troppo è troppo e una tranquilla passeggiata con Santiago si trasforma in una sequenza di gestacci e urla rabbiosi. Belen ha i nervi a fior di pelle , troppi amici diventati "nemici", troppe critiche e polemiche, troppi impegni. E al parco se la prende coi paparazzi, che le stanno alle calcagna. Gli stessi ai quali, fino a poco tempo fa, sorrideva ammiccando come su un set.



APRILE: Valeria Marini e Giovanni Cottone si dicono addio tra dichiarazioni al vetriolo e confessioni pubbliche sui giornali. A meno di un anno dalle sontuose nozze celebrate a Roma, la showgirl e l'imprenditore si lasciano e chiedono l'annullamento alla Sacra Rota.



MAGGIO

Gigi Buffon e Alena Seredova si dividono il patrimonio : venti appartamenti in Sardegna, ville sparse per l'Italia e poi hotel, stabilimenti balneari... Un impero immobiliare targato Gigi Buffon. Tra il portiere juventino e la showgirl comincia adesso il secondo atto della separazione.

GIUGNO

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sposano : un matrimonio da favola e un album fotografico esclusivo, a partire dagli scatti degli sposi, degli abiti, della location e dei dettagli di quello che si preannunciava essere l'evento rosa dell'anno.



LUGLIO

Distesi sotto il sole, romantici e innamorati nella loro prima "fuga d'amore" estiva. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono stati pizzicati in Grecia intenti a scambiarsi tenere effusioni. Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele soprattutto ora che possono finalmente mostrarsi alla luce del sole.



AGOSTO

Involontario e super sexy come quello di Cristina Parodi in mezzo al mare a Formentera o maliziosamente coperto dalle braccia come quello di Giulia Calcaterra e Belen Rodriguez su Instagram, oppure ancora sfoggiato con nonchalance come quello della compagna dell'ex tennista Martina Navratilova sulla spiaggia di Saint Tropez. Il topless di mezza estate impazza e surriscalda le temperature...