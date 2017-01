23 dicembre 2014 Da Valeria Marini a Claudia Gerini: ecco tutti i topless del 2014 Le vip che quest'anno si sono messe a nudo mostrando il seno sono davvero tante Tweet google 0 Invia ad un amico

13:35 - Heidi Klum, il topless che non ti aspetti va in onda sulle spiagge di Tulum in Messico. Mano nella mano con il fidanzato Vito Schnabel, la top model passeggia con le sue curve in libertà. Quello di Heidi è stato il primo dell'anno, ma nel 2014 le vip che si sono messe a nudo mostrando il seno sono davvero tante: Debora Roversi, Claudia Pandolfi, Elisabetta Canalis, Silvia Abbate, Gianna Nannini, Luisa Corna e tante altre. Eccole...

Sarà colpa del caldo o dell'esigenza di una tintarella sempre perfetta ma i topless in spiaggia anche quest'anno si sono sprecati. A cominciare dalle habitué, come Alba Parietti e Brigitta Boccoli, fino ad un'inaspettata Elisabetta Canalis. E poi Silvia Abbate, Carolina Marconi, Debora Roversi, Claudia Pandolfi, Vanessa Gravina, Myriam Catania, Caterina Balivo, Luisa Corna, Claudia Gerini, Gianna Nannini, Rosy Dilettuso, Veronica Logan, Mara Adriani, Sabrina Ferilli...