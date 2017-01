Baby vip, ecco tutti i nati nel 2014

11:00 - Il 2014 è stato un anno ricco di cicogne vip: in casa Aquilani è arrivata la piccola Diamante, Francesco Facchinetti è diventato papà di Leone, Melissa Satta ha dato alla luce Maddox Prince e Micol Olivieri la sua Arya. Manuela Arcuri è diventata mamma di Mattia e Sara Felberbaum di Olivia, ma l'elenco è ancora lungo...

Primo papà vip dell'anno è il presentatore toscano Carlo Conti. L'8 febbraio a Firenze è nato il piccolo Matteo, avuto dalla moglie Francesca Vaccaro.



Fiocco rosa in casa De Rossi nel giorno di San Valentino. Sara Felberbaum, compagna del calciatore della Roma ha dato alla luce con un parto cesareo la sua prima figlia, Olivia. Per Daniele si tratta invece della seconda femminuccia. La prima, Gaia, avuta dalla ex moglie Tamara Pisnoli, ha 9 anni.



"Benvenuta al mondo Sophia. Siamo orgogliosi, mai ho sentito tanto amore come oggi". Lo scrive su Instagram Tamara Ecclestone, diventata mamma il 17 marzo. La piccola, nata di quasi tre chilogrammi sta benissimo e l'ereditiera mostra subito una sua foto su Instagram.



Il 15 aprile a Dusseldorf è nato il figlio di Melissa Satta e Boateng: "We are happy to tell you that our little boy MADDOX PRINCE was born today!!! We are all healthy and very very happy - Siamo lieti di annunciarvi che il nostro piccolo Maddox Prince è nato! Stiamo tutti bene e siamo tutti felici".



L'8 maggio in una clinica romana, Manuela Arcuri ha dato alla luce il suo primo figlio, Mattia. A diffondere la notizia ci ha pensato il fratello dell'attrice, Sergio, con un post sui social: "Welcome little Mattia!".



L'attrice Kasia Smutniak è diventata mamma il 20 agosto di Leone, avuto dal compagno Domenico Procacci, mentre il 4 settembre l'attrice Scarlett Johansson mette al mondo la piccola Rose Dorothy a New York.



Nascono in ottobre ben tre bambini vip: il 9 viene al mondo Arya, la figlia dell'attrice de "I Cesaroni" Micol Olivieri e del calciatore Christian Massella, il 29 nasce Leone, primo maschietto di Francesco Facchinetti e della sua attuale compagna Wilma Helena Fassiol e due giorni dopo, con uno spettacolo in sala travaglio, la moglie di Robbie Williams dà alla luce Charlton Valentine.



Michela Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani partorisce il 3 novembre Diamante. La coppia ha già una bambina, Aurora, di tre anni. Anche Vanessa Ravizza, concorrente del Grande Fratello 9, e compagna del calciatore Manuel Sarao, dà alla luce Jolie. "Uno dei giorni più belli della mia vita, sei nata tu Jolie, sei una meraviglia, una emozione indescrivibile essere mamma".



Nel Principato di Monaco il giorno 10 dicembre la principessa Charlene partorisce, con cesareo, due gemelli, un maschietto di nome Jacques e una bimba, Gabriella.