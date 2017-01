23 dicembre 2014 2014, un anno di amori vip: quante nuove coppie nel mondo dello showbiz! A tenere banco è stata la love story tra Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico, ma nuove strade sentimentali si sono aperte anche per Costanza Caracciolo, Guendalina Canessa... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:22 - Nuovi e vecchi amori... Il 2014 è iniziato con una vera e propria bomba nel gossip: l'addio di Gigi Buffon ad Alena Seredova. Seguito qualche mese dopo dall'ufficializzazione della relazione del portiere della Juve con Ilaria D'Amico. Ma anche Alena ha provveduto a rifarsi una vita, uscendo con Alessandro Nasi. E poi via alle nuove coppie: Nina Moric con Luigi Mario Favoloso, Guendalina Canessa con Roberto D'Amico, Luca Bizzari con Ludovica Frasca.

Divorzi, separazioni, addii, ma anche tanti nuovi amori sbocciati in questo 2014 all'insegna dei fidanzamenti vip. Se la vita privata di Buffon ha tenuto banco per gran parte dell'anno, non sono mancati altri colpi di scena interessanti. Come il divorzio di Valeria Marini dal marito Giovanni Cottone. Ora la showgirl frequenta Antonio Brosio.



Mentre Costanza Caracciolo, dopo la fine della storia con il calciatore Alessandro Fogacci, ha incontrato sul suo cammino l'attore Primo Reggiani. I due sono usciti allo scoperto solo poco tempo fa, dopo una lungo tira e molla e un po' di riservatezza. Pensano già alle nozze, invece, Luca Bizzarri e Ludovica Frasca. Coppie da sballo infine Nina Moric con il toyboy Luigi Mario favoloso e Guendalina Canessa con Roberto D'Amico.