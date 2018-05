Royal Wedding, tutte le spese del matrimonio più atteso dell’anno

Mancano ormai poche ore al matrimonio dell'anno tra il principe Harry e Meghan Markle che ha riempito per settimane le pagine dei giornali di tutto il mondo ma che soprattutto ha mosso cifre da capogiro. A fare i conti in tasca alla futura coppia reale ci ha pensato Pomeriggio Cinque che ha messo insieme tutti i costi che hanno portato alla cifra record di 36 milioni di euro.



Tra quelli che spiccano ci sono sicuramente quelli relativi agli abiti: per quello della sposa sono stati spesi 150mila euro mentre il principe, più parsimonioso, di euro ne ha spesi 9mila per un abito militare cucito ad hoc. Per i due ricevimenti l’investimento è stato di 325mila euro a cui si sommano i 220mila per gli alcolici. Al conto va poi sommata la spesa per l’intrattenimento musicale: le esibizioni di Elton John e delle Spice Girls costeranno 350mila euro. Un conto salato che peserà soprattutto sulle tasche dei contribuenti visto che saranno loro a pagare la cifra più alta, ovvero i 34 milioni di euro per la sicurezza.