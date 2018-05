Nozze Harry-Meghan, tutti i dettagli del dress code

Secondo il Sun gli uomini possono optare per un lounge suit, ovvero un completo utilizzato anche in occasioni più informali composto da camicia e cravatta. L'abito da giorno invece è più formale e prevede cappotto nero o grigio, gilet, scarpe lucide fazzoletto nel taschino, cappello a cilindro. Il principe William e Harry hanno indossato abiti da giorno per il matrimonio di Pippa Middleton con James Matthews.



Per le donne, invece, è richiesto un abito da giorno con cappellino. Si intende un vestito lungo fino al ginocchio, in modo da non lasciare scoperte le gambe, non troppo scollato e quindi elegante ma relativamente casto. I tacchi non devono essere eccessivamente alti e i gioielli non troppo vistosi per non attirare troppo l'attenzione e offendere la coppia reale. Il cappellino è di rigore, tanto da essere stato esplicitato nell'invito. Non dovrà essere troppo voluminoso per non infastidire gli altri invitati e nemmeno troppo alto da impedire la visuale.