Nella nota di Kensington Palace non si fa riferimento a un malessere cardiaco che peraltro sarebbe avvenuto alcuni giorni fa e neppure si menziona il motivo per cui Thomas Markle avrebbe rinunciato ad accompagnare la figlia all'altare. Secondo la Bbc l'uomo avrebbe dato forfait in seguito alla figuraccia delle foto cedute dall'uomo a un tabloid della prova del suo abito da cerimonia (servizio che gli avrebbe fruttato oltre centomila dollari). "Non voglio imbarazzare Meghan" ulteriormente, avrebbe ammesso lo stesso Markle alla stampa messicana.



Dopo il dietrofront di Thomas, ora la Markle dovrà trovare chi la scorti all'altare da Harry. Alle nozze l'ex attrice americana aveva invitato solo i genitori, visto che il fratello e la sorella sono in rotta con lei e continuano a rilasciare interviste in cui parlano male della futura principessa. Al momento resta soltanto la mamma di Meghan che la accompagnerà in auto dall'hotel fino al castello.