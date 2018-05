In un primo momento era circolata la voce che Thomas Markle , padre di Meghan , avrebbe sicuramente dato forfait al matrimonio della figlia, anche a causa di problemi di salute legati a un infarto. Ora, almeno stando a quanto riporta il sito di gossip " Tmz ", c'è una nuova apertura: è possibile che l'uomo si recherà al matrimonio della figlia con il principe Harry se i medici gli daranno il via libera .

Preparativi in corso al castello di Windsor per le nozze di Harry e Meghan Markle che si terranno sabato 19...

Thomas Markle, ha poi aggiunto il sito, ha spiegato di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale dopo aver avvertito forti dolori al petto, precisando che i medici gli hanno detto che il suo cuore è stato "gravemente danneggiato" dopo l'infarto accusato una settimana fa.



Tra le ricostruzioni che davano l'uomo assente alle nozze reali, secondo la Bbc, c'era anche la figuraccia delle foto cedute dal padre di Meghan a un tabloid della prova del suo abito da cerimonia (servizio che gli avrebbe fruttato oltre centomila dollari).



Adesso la nuova apertura. "Non sopporto l'idea di perdere uno dei grandi momenti della storia e di non poter accompagnare mia figlia all'altare", ha detto a "Tmz" quando mancano solo quattro giorni alle attese nozze al castello di Windsor previste per il 19 maggio.