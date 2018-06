Royal wedding, la torta coi limoni di Amalfi da 50mila sterline

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Una torta "allo sciroppo di fiori di sambuco" realizzata "nella residenza della Regina a Sandringham" con un ripieno "con cagliata di limone e crema di fiori di sambuco". Così Kensigton Palace descrive il dolce progettato per il matrimonio di Harry e Meghan da Claire Ptak, nata in California, proprietaria di Violet Cakes a Hackney, nella zona est di Londra. La torta è decorata con crema al burro di meringa svizzera e oltre 120 fiori, tra cui peonie e rose. Per il ripieno sono stati utilizzati anche 200 limoni di Amalfi. Il prezzo? "Solo" 50mila sterline.