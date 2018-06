Per Harry e Meghan anche una serie di bottiglie a prova di... cappello

Manca ormai poco al matrimonio dell’anno: il principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze il 19 maggio. Tra indiscrezioni e anticipazioni, c’è la richiesta da parte della coppia reale ai propri ospiti di scegliere un regalo di nozze solidale con una donazione in beneficenza. SodaStream ha colto subito l'invito realizzando la "Royal Edition" delle sue bottiglie, ovvero un'edizione limitata con dove i tappi hanno la forma dei cappelli più iconici indossati dalla famiglia reale inglese. Tutti i ricavi delle vendite verranno donati a Surfers Against Sewage, organizzazione ambientalista non profit con base nel Regno Unito che si batte per la protezione di mari, spiagge e fauna selvatica. La Royal Edition sarà acquistabile tramite un’asta online su un minisito dedicato.