Meghan Markle, a poche ore dalle nozze reali spuntano immagini... super bollenti

Dal padre di Meghan, che non accompagnerà la figlia all'altare (per problemi di salute, ndr) alla sua sorellastra, Samantha, che si è fratturata una gamba qualche giorno fa in Florida, scappando dai paparazzi!. Per non parlare del passato di attrice della bella Meghan, non proprio visto di buon occhio...Dalla famiglia Markle la casa reale non sa più cosa aspettarsi. E adesso arriva anche un video datato 2013 in cui la bella futura sposa del principe Harry appare più sexy che mai. Si tratta di un servizio che l'allora 32enne ex attrice americana girò per l’edizione statunitense di Men’s Health, "Grilling Never Looked So Hot" ovvero "La Grigliata Non E' Mai Stata Cosi Hot". Negli scatti estrapolati dalla clip Meghan è alle prese con grill e sfoggia tutta la sua innegabile sensualità con un look super hot, in shorts e minigonna e pancia scoperta... Immagini del passato, non c'è dubbio, ma a poche ore dal fatidico Royal Wedding, la Corona Inglese non può che esserne imbarazzata. In quanto ad Harry... lui è cotto a puntino!