Come funziona Bioimis?

Le tre fasi del Programma Alimentare

9/7/2013

foto Bioimis

1) Forma ideale: il tuo corpo deve dimenticare le cattive abitudini, i cibi spazzatura, i ritmi sregolati. Finalmente, accompagnato passo passo dai consigli del coach personale, l’organismo si depura, espelle le tossine accumulate nel tempo, ritrova il gusto originale dei cibi più naturali e comuni. E ovviamente, perde il peso in eccesso.



2) Mantenimento: questo è il vero segreto di Bioimis, qui inizia la vera “scuola”. La materia di studio? Imparare come il tuo corpo reagisce all’assunzione dei singoli cibi e dei loro abbinamenti, in termini di peso, salute e vitalità. E riuscire, giorno dopo giorno, a mantenere lo stato di benessere psico-fisico ideale che hai raggiunto.



3) Check up: a questo punto gli alimenti e le loro proprietà non hanno più segreti per te. Ma quando avrai bisogno di conferme, chiarimenti e supporto, lo staff Bioimis non ti lascia solo. Potrai comodamente ricevere tutti i consigli di cui hai bisogno, come accade con un vero personal trainer.



Scoprite di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it