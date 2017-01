Addio effetto yo-yo!

Il segreto? Dove gli altri finiscono, Biomis... inizia

9/7/2013

foto Bioimis

Non c’è niente di peggio che soffrire per mesi con brontolii di stomaco, digiuni, tisane e lattughine per poi rimettere su i chili faticosamente persi, in un batter d’occhio, al primo sgarro, e magari con gli interessi. Ricorda che dieta non dovrebbe equivalere a “poca alimentazione”, ma a “corretta alimentazione”.



Solo acquisendo un salutare stile di vita, che si riesce a mantenere nel tempo, si potranno anche mantenere i risultati. Quella proposta da Bioimis è una vera e propria filosofia, da usare ogni giorno, grazie alla quale ogni individuo può imparare a gestire il proprio futuro alimentare, per sempre.



Scoprite di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it