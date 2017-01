Che gusto!

Bye bye calorie: come dimagrire senza dieta

9/7/2013

foto Bioimis

Il cibo è un alleato, non un nemico! Finora sei dimagrita riducendo le calorie: cioè mangiando di meno. Lo sapevi che, invece, il nostro corpo non brucia gli alimenti, ma li trasforma? Per questo è fondamentale non ridurre la quantità di cibo introdotto, ma fornire al corpo i cibi giusti: gli alimenti che ti fanno dimagrire.



Per questo nasce Bioimis, che si definisce Accademia Alimentare proprio per diffondere nella società questa preziosa scoperta: ognuno può imparare a conoscere quali cibi stimolano la perdita di peso o il mantenimento di esso per sempre.



Perciò via libera a tutti i tipi di cottura -sì, anche i fritti- e stop al conteggio delle calorie: finalmente si dimagrisce mangiando a sazietà!



