Passo passo, su misura per te

Il tuo coaching della sana alimentazione

9/7/2013

foto Bioimis

Perché le diete non funzionano? Tanti sacrifici e poi tutto torna come prima. Bioimis è diverso: niente programmi standard uguali per tutti, niente rari incontri o l’abbandono a te stessa. Al centro ci sei tu!



Il centro ricerche di Bioimis ha dimostrato che ogni individuo ha un metabolismo diverso: questo significa che ogni corpo risponde in modo diverso ai cibi. Quello che fa ingrassare la tua amica, potrebbe fare dimagrire te! Sì, è una vera rivoluzione.



E per questo, per raggiungere la tua forma ideale, sarai accompagnata passo passo, ogni giorno, dai consigli del tuo coach: validi solo per te! Un tesoro prezioso per ritrovare l’energia, la salute e la vitalità della tua forma ideale e mantenerla per sempre!



Scoprite di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it