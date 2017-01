Biomis, impara a volerti bene

Scopri il nuovo sistema di coaching a distanza per dimagrire... con gusto!

9/7/2013

foto Bioimis

Pasti sostitutivi, tisane miracolose, digiuni forzati.. se è a questo che pensate, quando sentite la parola "dieta", dimenticate pure tutto e... iniziate a volervi bene!



Se per voi dimagrire significa privazioni estreme e astinenze sofferte, forse è giunto il momento di entrare nel mondo di Bioimis, il programma di educazione alimentare di nuova generazione che vi permetterà di perdere peso senza rinunciare al gusto. Come? Semplicemente sfruttando i componenti naturali degli alimenti. Il cibo è un nostro alleato, non un nemico.



Conoscendo quali cibi possono aiutarci a dimagrire e stare bene, possiamo imparare ad armonizzarli tra loro mangiando bene e a sazietà. Il coaching di educazione alimentare pensato da Bioimis non stravolge le abitudini di vita ma le plasma e le educa su uno stile di vita sano e, soprattutto, duraturo.



Il Coaching Bioimis può essere seguito direttamente da casa ed offre un'assistenza quotidiana e continuativa da parte di uno staff specializzato, supervisionato da medici e biologi nutrizionisti. L'utente imparerà come alimentarsi, quali cibi scegliere e come abbinarli, attraverso un percorso di educazione permanente che permetterà di ottenere un dimagrimento rapido ma soprattutto sano, perché basato sulla naturalità delle funzioni corporee e delle proprietà dei cibi più comuni. Conoscere se stessi e il funzionamento del proprio corpo è il primo passo verso il raggiungimento di una Forma Ideale da gestire con consapevolezza e mantenere per sempre.



Scoprite di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it