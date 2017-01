Sotto l'asciugamano niente: dalla Chiabotto alla Colombari è sexy show

Scatto d'autore per Martina Colombari immortalata dalla fotografa Monica Cordiviola. Seduta a terra con un leggero asciugamano che le copre il seno, l'ex Miss Italia sprigiona tutta la sua carica erotica. I complimenti social non tardano ad arrivare: "Altro che ventenni..." sottolinea un follower, mentre un altro evidenzia la sua gran classe.



Seduta sul letto anche Nina Moric si rilassa con un telo che copre le sue intimità. Scatto in bianco e nero, capelli bagnati e tatuaggi in primo piano rendono il siparietto dark.



E se sdraiata sul letto la fashion blogger Chiara Biasi mostra parte delle curve del suo seno, con un selfie in una camera d'hotel Cristina Chiabotto mette in primo piano le sue gambe chilometriche cinguettando: "Serata con Me".



Tra le vip ci sono anche le amanti dell'accappatoio, ugualmente stuzzicante, soprattutto se lo si tiene morbido in vita: l'effetto scollatura vertigionosa sul décolleté e lo spacco sulle gambe possono regalare scorci interessanti, come nel caso di Claudia Galanti impegnata al make up...



