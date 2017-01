Sosia in amore, guarda che co(p)pie!

Fantasia zero. In amore i vip scelgono partner che sembrano fatti con lo stampino, sempre più "sovrapponibili" all'ex. Qualche esempio? Stefano Accorsi ha annunciato le nozze con Bianca Vitali, che somiglia tantissimo alla ex, Laetitia Casta. Antonio Banderas sta con Nicole Kimpel, una fotocopia di Melanie Griffith. Giorgio Pasotti, dopo Nicoletta Romanoff, ha scelto Claudia Mirino. E che dire di Di Caprio? Si fidanza solo con le bionde.

Antonio Banderas dopo otto anni di matrimonio con la Griffith ha ritrovato l'amore con Nicole Kimpel, una bionda che sembra la controfigura di Melanie. Accorsi, dopo l'addio a Laetitia Casta, 36 anni, sta per sposare Bianca Vitali. La somiglianza tra le due non può non balzare all'occhio: la modella è la sosia più giovane dell'attrice. E che dire di Giorgio Pasotti? Dopo Nicoletta Romanoff, ha trovato Claudia Mirino, modella aspirante attrice che sembra la sorella gemella di Nicoletta.



Percorso simile per Bruce Willis: dopo Demi Moore ha sposato Emma Heming, una moglie gemella che sembra lo specchio riflesso della precedente (stessa figura esile, colori scuri, lineamenti dolci,...).



Stanno insieme da pochi mesi ma tra Matthew Bellamy ed Elle Evans va a gonfie vele. La fidanzata 25enne del frontman dei Muse pare la copia della ex Kate Hudson. E che dire di Leonardo Di Caprio? Bella, bionda, bambola. L'attore non si stacca mai dal suo prototipo di fidanzata: dopo Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, è la volta di Kelly Rohrbach.