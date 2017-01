Sophie Marceau in topless, un bel bocconcino per lo chef Cyril Lignac

Vacanze italiane per Sophie Marceau che al largo di Capri si rilassa in barca con lo chef stellato Cyril Lignac, di undici anni più giovane di lei. Alla soglia dei cinquant'anni, la "fidanzatina di Francia" sfoggia curve da capogiro e un topless invidiabile. Dopo un bagno di sole e uno in mare, la coppia si lascia trasportare dalla passione con una sequenza di baci hot.

La storia con il collega Christopher Lambert fa ormai parte del passato. L'indimenticabile protagonista de "Il tempo delle mele", ha voltato pagina con Lignac conosciuto nel 2015 al Festival di Cannes. I due, che solo il mese scorso hanno ufficializzato la loro relazione sul social con il cinguettio "Tutti lo sanno che stiamo insieme", se la spassano a Capri tra passeggiate, uscite nei migliori ristoranti e gite in barca.



Ed è proprio al largo dell'isola che la Marceau, sdraiata al fianco di Cyril, prende il sole senza reggiseno offrendo uno spettacolo assai ghiotto per lo chef e pasticciere che non riuscendo a resistere alle dolci tentazioni bacia la sua compagna ripetutamente, proprio come mostrano le immagini di "Chi".