11 febbraio 2015 Solveig Mork è la nuova stella Wonderbra La modella danese ha le forme giuste per il push up più indossato dalle donne Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:37 - All'inizio fu Eva Herzigova, poi vennero Adriana Karembeu, Adriana Cernanova, Miranda Kerr...Adesso è la volta della bellissima Solveig Mork. Wonderbra ha scelto la sua nuova testimonial. Danese, 20 anni ad aprile, corpo statuario e due splendidi occhi blu. Segni caratteristici: un seno "miracoloso".

Il marchio di reggiseni che ha regalato un décolleté da urlo alle donne di mezzo mondo non ha mai sbagliato un colpo con le sue testimonial. E quest'anno sembra aver fatto l'ennesima scelta giusta. La giovane Solveig ha tutte le carte e le forme in regola per indossare i famosi push up firmati Wonderbra e sedurre chi la guarda. Nel suo curriculum del resti ha già collezionato parecchi nomi famosi da Sports Illustrated a Guess. Un seno prosperoso e curve da levare il fiato le sue credenziali. Non c'è bisogno d'altro, basta ammirarla in lingerie o in bikini per capire tutto e subito.