Sole o neve, ecco come comincia il 2015 vip

09:42 - Alessia Marcuzzi ha approfittato delle vacanze natalizie per regalarsi una luna di miele paradisiaca con il neomarito Paolo Calabresi Marconi. Federica Panicucci ha trascorso qualche giorno sulla neve al Passo del Tonale. Inizio d'anno sulle piste anche per Federica Fontana con la famiglia, mentre Belen, la Gregoraci e la Nargi hanno sfoggiato bikini mozzafiato in spiaggia.

Tra i calciatori, baci tra i fiocchi di neve anche per Ciro Immobile con la moglie Jessica. Il calciatore in attesa del suo secondo bebè posta scatti romantici in coppia. Anche Graziano Pellè cinguetta con la sua Viky Varga più sexy che mai. Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno salutato il nuovo anno da Parigi, una serata al Moulin Rouge e uno scatto tra amici sotto la Tour Eiffel. Inizio d'anno romantico anche per Costanza Caracciolo fuggita a New York con Primo Reggiani. Belen è al caldo con Stefano De Martino e il piccolo Santiago, mentre Caterina balivo ha dato il via al 2015 con baci appassionati sui monti con il marito Guido Maria Brera. Ma non solo: guarda tutti gli scatti di inizio anno...