Sole, cuore, amore: guarda dove si è perso Antonio Cassano

Il fisico è muscoloso e atletico, ma Carolina Marcialis in bikini mette in luce la sua femminilità con uno zoom sul décolleté perfetto e tonico. Madre di due figli la signora Cassano si allena costantemente in vasca con le compagne di pallanuoto e non rinuncia a farsi baciare dal sole sdraiata sulle rocce al mare, anche semplicemente in reggiseno.

Sorride alle colleghe mentre protegge con un guanto in lattice il suo dito infortunato in infermeria. Con un costume intero evidenzia il frutto di tanto allenamento: Carolina è soda e la sua pelle levigata è a dir poco perfetta. Ma è davanti allo specchio di casa, il suo preferito, quello dei selfie vicino alla finestra, che decide di mostrare solo le linee del seno e gli addominali... con una ripresa dall'alto molto sexy che "taglia" il suo viso. Neanche a dirlo, i complimenti dei follower non tardano ad arrivare.



E se Instagram è "tutto suo", su Twitter Carolina ogni tanto lancia informazioni che riguardano il marito, in questo momento ancora lontano dai campi. "Ci tengo a precisare che non sono io il procuratore di Antonio...da qualche mese il procuratore di Antonio è Alessandro Moggi", cinguetta lady Cassano parlando del marito che, nonostante faccia il papà a tempo pieno da quasi due anni, dice di essere in forma e pronto a tornare a giocare.