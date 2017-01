Voglio che le mie nozze siano indimenticabili" aveva detto qualche giorno fa e domenica la cerimonia in cui Sofia Vergara ha detto sì a Joe Manganiello è stata davvero da mille e una notte. Diventato subito social, il matrimonio tra i due attori in Florida al tramonto davanti a 700 invitati è stato il più sexy dell'anno.

Sofia, splendida e prorompente in un pomposo abito bianco, si è presentata all'altare accompagnata dal primogenito Manolo, avuto dal precedente matrimonio con Joe Gonzalez. Manganiello, elegante e classico in smoking, l'aspettava da un po'. Si era detto, a poche ore dal sì, che gli invitati avrebbero dovuto consegnare gli smartphone per evitare una fuga di foto, in realtà il profilo della Vergara è stato inondato da selfie e scatti durante tutta la cerimonia. Il giorno prima i due avevano festeggiato con una festa in piscina tra parenti e amici dei futuri sposi.



La Vergara e Manganiello si sono conosciuti un anno fa durante una "cena dei corrispondenti della Casa Bianca" e dalla proposta alle nozze sono passati pochi mesi. Sofia, 43 anni, si era sposata a 18 con Gonzalez, da cui ha avuto Manolo. Manganiello, 38 anni, è alle prime nozze.