Sirene in calendario, c'è anche la cugina della Canalis

Ricciardi realizza da oltre 20 anni calendari per importanti aziende ma è anche e soprattutto conosciuto per i suoi progetti benefici. Per il 2018 il fotografo ha deciso di rispolverare gli storici paesaggi notturni di laghi in bianco e nero, realizzati con la mitica Hasselblad 500 C/M e pellicola Ilford per poi digitalizzarli ed usarli come background per creazioni digitali unendole in postproduzione alle immagini di ben 25 splendide... sirene! Il calendario, pubblicato in tiratura limitata (mille copie), sosterrà l'associazione Freedom of Moving.