Single e sexy, ecco i principi azzurri più ambiti

A volte ritornano. Chi? I principi azzurri. Anche sulle colline di Beverly Hills capita di divorziare e anche i più belli e sexy del Pianeta restano single. Non per molto. Intanto è caccia ai belli dello showbiz freschi di rottura da mogli o compagne e pronti per riaccasarsi. Da Brad Pitt a Stefano De Martino, ecco i nei single più ambiti.

Come scrive il settimanale Chi in cima alla lista dei principi azzurri, c'è lui, il più bello del reame, quello che “con il passare del tempo non perde un grammo della sua bellezza e piuttosto acquisisce quel fascino del molto vissuto e molto sofferto che alle donne piace tanto”: Brad Pitt. Dopo dodici anni d'amore torna sulla piazza e le fan festeggiano.



Scapoli d'oro da poco, appena atterrati nella dimensione “single” dopo una storia d'amore finita male. Ecco il nuotatore dallo sguardo che paralizza perla sua bellezza: Camille Lacourt, per lui il matrimonio con con Valerie Begue è un ricordo. Esce da una storia di dieci anni con Diane Kruger, invece, l'attore Joshua Jackson (è stato protagonista della serie Dawson's Creek).



Single da troppo tempo Stefano De Martino. Dopo l'addio a Belen Rodriguez gli sono stati attribuiti alcuni flirt, mai confermati, ma di fatto è ancora solo. Il ballerino dopo aver lasciato Emma Marrone e Belen Rodriguez, ora pensa solo al figlio Santiago. Ma il fascino sexy e irrequieto di De Martino piace: chi sarà la prossima?



E poi c'è l'uomo più affascinante del pianeta, quello che in mutande è riuscito a far impallidire anche David Beckham. Dopo la storia altalenante con Mollie King è tornato definitivamente single. Il principe azzurro David Gandy è bello e simpatico, ma pare avere solo una donna in testa... la mamma.