Simona Ventura torna single, ma guarda ancora la tv con Gerò

Una festa in famiglia con il figlio 20enne, l'ex marito e la nuova compagna di lui. Ma all'appello manca Gerò. Tanto basta per far scattare il tam-tam: Simona Ventura è tornata single. Non ha superato la crisi dell'estate e si è lasciata con Carraro. Passano pochi giorni e la conduttrice posta un filmato: “Gruppo d'ascolto per Temptation Island”. Simo e Gerò sono abbracciati sul divano! Poi lei precisa: "Siamo in pausa... sto riflettendo".

Qualche giorno fa Simona Ventura era al ristorante con l'ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per festeggiare il 20esimo compleanno del primogenito Niccolò. Nelle foto di gruppo mancava Gerò Carraro, suo compagno da sette anni. Pareva ufficiale la rottura tra i due. Poi la conduttrice tv ha visto l'ultima puntata del reality da lei condotto insieme agli amici e agli autori. Sul divano ad abbracciarla c'era Gerò che non l'ha mollata nemmeno per un attimo. Interrogata da Mattino 5 da Federica Panicucci Simona spiega: "E' un momento di riflessione. Dobbiamo pensare che i nostri quasi 8 anni sono paragonabili a un matrimonio. Ieri sera eravamo insieme. Ci vogliamo bene, ci vediamo. Momento di riflessione non è né per sempre, né domani. E' un momento di grande amicizia e serenità".



Per Carraro un momento di riavvicinamenti e riflessioni, visto che col padre Nicola sembra aver ritrovato la serenità. Sono di pochi giorni fa le immagini social dei Carraro (padre e figlio) a cena sorridenti con la moglie di Nicola, Mara Venier. Insomma ognuno con la sua famiglia, ma tra Simona e Gerò c'è ancora spazio per l'amore.