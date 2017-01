Simona Ventura, tartaruga in spiaggia

Vacanze oltreoceano per Simona Ventura e il compagno Gerò che si concedono un po' di relax sotto il caldo sole di Miami. In super forma fisica la showgirl sdraiata sul lettino mette in mostra il ventre scolpito e un lato B tonico. E intanto cinguetta: "Il riposo del guerriero o la quiete prima della tempesta???"...

L'estate non è ancora iniziata, ma lontano dall'Italia SuperSimo sfoggia una tintarella e una silhouette da fare invidia a chiunque. Sdraiata a pochi metri dal mare mette a nudo la sua bellezza con un primo piano sull'addome scolpito e sulle gambe toniche. In forma smagliante, anche a Miami continua le sue sessioni di allenamento in spiaggia: "Chi si ferma è perduto. Never give up!", commenta su Instagram.