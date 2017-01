Simona Ventura supera la prova costume

Prima la fuga romantica sulla neve tra effusioni e baci ad alta quota , poi il buen retiro a Miami dove ogni anno la coppia si rifugia per le vacanze di inizio anno. Simona Ventura, al mare con il compagno Gerò Carraro, supera la prova costume e posta sui social le sue curve in spiaggia. I flash dei settimanali rosa la paparazzano in tutte le pose possibili tra seno che sguscia e lato B in primo piano...