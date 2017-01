Simona Ventura spumeggiante in bikini a Miami

In Italia non si fa che parlare di Niccolò Bettarini, il figlio maggiorenne di Simona ventura, ma a Miami è lei la regina della spiaggia. In vacanza con il compagno Gerò Carraro e la figlia Caterina la Ventura è stata fotografata in grande forma e felice come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, in edicola mercoledì, ma che Tgcom24 vi anticipa in esclusiva.