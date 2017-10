Simona Ventura ritrova il suo Bettarini

Dissapori e incomprensioni tra ex fanno parte del passato. Ora Simona Ventura e Stefano Bettarini, impegnati rispettivamente con Gerò Carraro e Nicoletta Larini, hanno trovato il loro equilibrio e insieme festeggiano il compleanno del primogenito, tornato in piena forma dopo l'operazione al ginocchio. Davanti ad una torta pannosa si regalano un selfie abbracciati che "Mr_Bettarini" pubblica sul suo profilo aggiungendo un cuore, mentre Stefano a cornice dello scatto aggiunge: "Always Priorità #family #sons #always #priority #happybirthday #tuttosottocontrollo".



Intanto su Instagram Simona dedica dolci parole al suo Niccolò: "I tuoi sogni e i tuoi obbiettivi sono più vicini di quello che pensi. Happy birthday Nick! Mamma" e lo sono altrettanto quelle di papà Stefano: "Ogni anno che passa mi ricorda il regalo più bello che la vita mi ha fatto regalandomi Te,e tuo fratello. Il mio primogenito.. Il mio primo orgoglio.. Sono sempre stato fiero di te e lo sarò sempre! Sorrido pensando a quanta strada hai già percorso, mi emoziono pensando alla strada che ancora devi percorrere, ti auguro di avere sempre tanta voglia di CRESCERE .. E da questo giorno speciale in poi, spero che il tuo cammino sia sempre luminoso e ricco di soddisfazioni, auguri Nik".