Simona Ventura in bikini... il riposo della guerriera

“Tutto cambia... Tranne Gerò che è sempre vicino a me”. Così Simona Ventura racconta a Diva e Donna la sua nuova vita accanto all'uomo giusto. Postano scatti dalle Maldive anche se SuperSimo è a Roma pronta per iniziare l'avventura come giudice serale di Amici. Negli scatti è in bikini, in forma perfetta. Si rilassa e scrive: “Il riposo della guerriera”.

Quando Gerò e Simona siano andati alle Maldive è una sorta di mistero “social”. Nessun indizio fino ad ora della vacanza di coppia, quella che sembra una sorta di luna di miele tra baci, brindisi e abiti di pizzo bianchi! In queste ore la Ventura è a Roma, ma sul suo Instagram posta immagini da bond girl in costume e a Diva e Donna rivela di fare sport quattro volte a settimana e di concedersi solo il vizio della “pizza della domenica”.



Le vacanze pasquali le ha trascorse con Gerò Carraro e la sua famiglia, quelle dall'isola paradisiaca sono solo “memories in love” dolci e romantiche. Il settimanale azzarda che la coppia si sia sposata in gran segreto, lontano da tutti. Simo è chiara: “ (Le nozze) possono attendere perché è come se fossimo già sposati...”.