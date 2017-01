Simona Ventura, grandi manovre al mare

Grandi manovre in vacanza per Simona Ventura. La regina della tv, che da poco ha festeggiato 50 anni, si sollazza al mare. Tra un tuffo e un bagno di sole mostra il suo fondoschiena in bella vista, prontamente immortalato dai fotografi del settimanale Di Più, uno scorcio di seno e selfie mondani. L'ultimo la ritrae con Mara Venier, tra le due signore del piccolo schermo è pace fatta.

Sulla spiaggia di Ponza SuperSimo si preoccupa della tintarella: abbassa gli slip leopardati a vita alta e per evitare i fastidiosi segni del costume si slaccia il reggiseno sdraiandosi in topless sul lettino. Fondoschiena in primo piano e flash puntati sullo scorcio di seno per una giornata bollente.



Qualche giorno dopo le vacanze della Ventura proseguono in Sardegna, dove, invitata a un party, la showgirl si lascia fotografare con Mara Venier. Le due, da un anno circa, pare si fossero allontanate. Il motivo non si è mai capito, ma ora è certo che è scattata la pace. "Eccoci di nuovo..? Serata piena di belle emozioni.....#amoridellazia#allafacciadechicevomale” cinguetta la Venier postando la foto che la ritrae mentre abbraccia Simona da una parte ed Elisabetta Gregoraci dall'altra. Stessa inquadratura per la Ventura che commenta così: "Il tempo non è passato".