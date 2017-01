Simona Ventura, fine settimana romantico alle terme con Gerò Carraro

10:47 - Un rilassante fine settimana alle terme con Gerò dà il via a un tour de force natalizio per Simona Ventura che solo pochi potrebbero reggere. Pranzi e cene anticipati con menù e giochi da tradizione, prima con i parenti di lei e poi con quelli di Gerò Carraro e un volo diretto in America per festeggiare il 25 dicembre con il compagno, i tre figli, Stefano Bettarini e la fidanzata di lui, Ilenia Iacono.

Simona, bellissima e sorridente sulle pagine di Chi racconta come vivrà il suo Natale: “Quello di una felice e serena famiglia allargata. Che non è diverso da quello di una famiglia tradizionale e forse è anche un po' più divertente: tutto un gioco di equilibri, pranzi e cene da cui normalmente esco con quattro o cinque chili in più”.



Ma prima di dedicarsi ai parenti e alle tavole imbandite il settimanale l'ha pizzicata alle terme a St. Moritz con il suo Gerò. Un week end romantico per la coppia che si è goduta relax e intimità tra le montagne. Simona, in costume intero, ha sfoggiato un fisico tonico e asciutto. Gambe ben modellate e ventre piatto non sono passati inosservati, soprattutto agli occhi del fidanzato che la guardava estasiato. E con un fisico così siamo certi che quei quattro o cinque chili in più non si vedranno proprio...