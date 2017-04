Simona Ventura, compleanno romantico a Venezia con Gerò

Compleanno all'insegna del romanticismo e dell'amore per Simona Ventura. La presentatrice ha spento la sua candelina insieme al compagno Gerò Carraro in una cornice spettacolare come Venezia e ha scritto: “Si diventa più 'maturi'... l'importante è farlo insieme @lagerla1” con tanto di cuoricino. Lui tra video e selfie ha risposto: “Ciao Amore mio happy bday”.